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Özel okullara fahiş fiyat artışı cezası! 66,2 milyon tutarında

Özel okulların yemek, kıyafet gibi hizmetlerdeki fiyat artışları denetlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 09:09, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 09:11
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Özel okullara fahiş fiyat artışı cezası! 66,2 milyon tutarında

Ticaret Bakanlığı, 21 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının ardından, özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler sunulduğunu hatırlattı.

Yangın Güvenlik Ekipmanlarında Fahiş Fiyat Artışı İncelemeleri

Bakanlık derhal harekete geçerek, ilgili elektronik pazar yerleri ve mahalli satış noktaları nezdinde geniş çaplı incelemeler başlattı. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunarak, sahada da ticaret il müdürlüklerince gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlandı.

Yangın Tüpleri ve Malzemeleri Sektörüne Ceza

Yangın tüpleri ve malzemeleri sektörüne 7,7 milyon TL ceza uygulandıSöz konusu inceleme kapsamında elde edilen bilgi belgelerin ve denetim sonuçlarının Kurul'da görüşülmesi neticesinde, yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Özel Öğretim Kurumlarında Fahiş Fiyat Artışları

Bununla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların ardından özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dahilinde incelenmeye alındı. Bu bağlamda, özel okulların etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet gibi temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Özel Okullara Ceza

Özel okullara 66,2 milyon cezaYapılan incelemeler sonucunda etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca detaylı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutuldu.Bu çerçevede, haksız kazanç sağlayarak vatandaşları mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Zincir ve Yerel Marketlerde Denetimler

Zincir ve yerel marketlere 52,8 milyon cezaÖte yandan, tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Toplam Cezalar

Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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