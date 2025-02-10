Sürüklenen teknedeki 6 kişi ekiplerce kurtarıldı
Fethiye Çalış Plajı önlerinde bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 6 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Fethiye Çalış Plajı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fethiye Çalış Plajı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Şat Burnu İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı."
Fethiye Çalış Plajı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Şat Burnu İskelesine emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/Vm1wjNpk35KEGM (@kiyiemniyet) February 10, 2025