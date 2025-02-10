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Aynasını kıran kuryeyi aracıyla ezen sürücü tutuklandı! Son sözleri de işe yaramadı

İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı sürücünün araç aynasını kıran motokuryeye, sürücünün çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Araç sürücüsü Vedat K. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken şahıs ifadesinde, motokuryeler tarafından takip edildiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 09:52, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 10:19
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Pendik'te 8 Şubat Cumartesi günü meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü.

TUTUKLANDI

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"BENİ SAĞLI SOLLU TAKİP ETTİLER"

Şüpheli Vedat K. hakimlikteki ifadesinde, "Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı. Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı. Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedim" ifadelerini kullandı.

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