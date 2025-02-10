Meteoroloji uyardı: 50 il beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunda çarşamba günü itibarıyla Türkiye'nin 50 ilinde kar yağışı beklenildiğini belirtirken, yetkililerden peş peşe uyarılar geldi.

📌 İstanbul ve Ankara Dahil 50 Kentte Kar Alarmı!

Şubat ayıyla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanırken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı görülecek.

MGM'nin 12 Şubat tarihli hava tahmin raporuna göre, kar yağışı beklenen şehirler şunlar:

📍 Marmara Bölgesi:

➡️ İstanbul, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya

📍 Ege ve İç Anadolu:

➡️ Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

📍 Karadeniz Bölgesi:

➡️ Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Gümüşhane, Bayburt

📍 Doğu Anadolu Bölgesi:

➡️ Erzincan, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Muş, Bitlis, Elazığ

📍 Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

➡️ Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şırnak, Mardin

📌 Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

❄️ Şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, buzlanma ve don olaylarının artabileceği belirtildi.

❄️ Özellikle İstanbul ve Ankara'da şehir içi ve şehirlerarası yollarda sürücülerin dikkatli olması istendi.

❄️ Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde okulların tatil edilebileceği ve kamu çalışanları için önlemler alınabileceği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İşte Haritalarla il il hava durumu