Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı: Katılmayacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünkü zirvesinin ardından sürpriz bir ön seçim kararı geldi. Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

DÜNKÜ TOPLANTIDA ÖZEL'E SÖYLEMİŞ

Gözler bugünkü CHP PM toplantısına çevrilmişken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir karar geldi. SÖZCÜ muhabiri Bala Ateş Irmak, "Mansur Yavaş ön seçime ilişkin süreç için erken açıklamasını yapmıştı. Dünkü görüşmede de aynı söylemlerini dile getirdi. Ön seçime katılmayacağını söyledi. Yavaş ön seçimin tek başına kriter olmaması gerektiğini belirtti. Alternatif seçeneklerin de olması gerektiğini söylemişti. " dedi.

DÜN KRİTİK ZİRVEDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın dün 2.5 saat süren görüşmesinde, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldığı belirtildi.

Görüşme sonrası CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir fotoğrafını paylaşan Özel, "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak." notunu düştü. İki başkan da Özel'in paylaşımını retweetledi.

"ADAY BELİRLEMEK İÇİN ÇOK ERKEN" DEMİŞTİ

Yavaş 3 Şubat'ta katıldığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yavaş, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir." demişti. Yavaş, kendisinin aday olup olmayacağına dair soruya da yanıt verdi.

"Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz.