Çalıştığı iş yerinden 250 ton arpa çaldı

Edinilen bilgiye göre, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan iş yerinde tonlarca arpanın eksik olduğunu fark eden iş yeri yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kaydının da 1 hafta önce iptal edildiğini belirledi. Ekipler tarafından toplanan bilgiler sonrası gece bekçisi olarak çalışan 31 yaşındaki Hüseyin E'nin iş yerine ait silodan yakın zamanda 2 kamyon ile çıktığı bilgisi üzerine polis ekipleri kamyonları takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası kamyonlar, Karatay ilçesinde bulundu.

3 şüpheli gözaltına alındı

İş yeri bekçisi Hüseyin E, arkadaşları Muhammed D. (34) ve Bayram Ü. (35) gözaltına alındı. 2 kamyondaki 50 ton arpa iş yerine teslim edilirken gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hüseyin E, "Farklı zamanlarda da iş yerinden toplamda yaklaşık 250 ton arpa çaldık. Son olayda 2 kamyon sürücüsü arkadaşım geldi ve araçlara 50 ton kadar arpa aldık. Pişmanım, bir anlık şeytana uydum" dediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.