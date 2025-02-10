İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Başıboş köpeği sokağa geri bırakan belediyeye 71 bin lira ceza uygulanacak
Başıboş köpeği sokağa geri bırakan belediyeye 71 bin lira ceza uygulanacak
Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı: Katılmayacak!
Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı: Katılmayacak!
Meteoroloji uyardı: 50 il beyaza bürünecek
Meteoroloji uyardı: 50 il beyaza bürünecek
Özel okullara fahiş fiyat artışı cezası! 66,2 milyon tutarında
Özel okullara fahiş fiyat artışı cezası! 66,2 milyon tutarında
Kıskaç-38 ile FETÖ'ye Darbe: 24 Tutuklu
Kıskaç-38 ile FETÖ'ye Darbe: 24 Tutuklu
Hurda teşviki yeniden gündemde: 3 milyon aracı etkiliyor
Hurda teşviki yeniden gündemde: 3 milyon aracı etkiliyor
4 ilde okullar tatil edildi
4 ilde okullar tatil edildi
O belediyeden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL
O belediyeden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL
'Tüketim tuzağı' uyarısı: 14 Şubat indirimlerine dikkat
'Tüketim tuzağı' uyarısı: 14 Şubat indirimlerine dikkat
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! İzmir'de mobil siren sistemi kuruldu
Ege'de bir şiddetli deprem daha oldu! İzmir'de mobil siren sistemi kuruldu
Yusuf Tekin noktayı koydu: Mülakattan dönüş yok
Yusuf Tekin noktayı koydu: Mülakattan dönüş yok
Siber saldırılara geçit yok! Ocak'ta 1 milyar erişim engellendi
Siber saldırılara geçit yok! Ocak'ta 1 milyar erişim engellendi
Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de terör örgütlerine yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de terör örgütlerine yer yok
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden 104 kişi öldü: 34 şüpheli tutuklandı
Ankara ve İstanbul'da sahte içkiden 104 kişi öldü: 34 şüpheli tutuklandı
Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor
Adana Demirspor, sahadan çekildi
Adana Demirspor, sahadan çekildi
KDK girişimiyle mahkumlara sürücü belgesi kolaylığı
KDK girişimiyle mahkumlara sürücü belgesi kolaylığı
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Cumhuriyet Savcılığı'ndan İzmir Barosuna Yanıt
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Türkiye'nin dolar zengini illeri!
Gültekin Uysal Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Gültekin Uysal Cumhurbaşkanlığına aday oldu
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
AK Parti Afyon'da 'Burger King' krizi: İstifası alındı
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum uyarısı!
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
Türkiye'de soğuk hava etkisini sürdürecek: Kar ve yağmur bekleniyor
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
AFAD'dan Santorini raporu: 3 şehre mobil siren sevk edildi
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Bahçeli'den sağlık durumuna dair açıklama
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Hukuk Fakültelerine girişte yeni başarı kriteri
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Türkiye 10 yıl aradan sonra yine o kara listede
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 26 bin kişi olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 11:00, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 10:38
Yazdır
İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 28,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber