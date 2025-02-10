İHH, 67 ülkede Ramazan yardım çalışması gerçekleştirecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayında dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunacak. Türkiye dahil olmak üzere Afrika, Asya, Orta doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika'da bulunan 67 ülkede yardım çalışması yürütecek olan vakıf, iftariyelik ikramlarında, kumanya ve gıda kartı dağıtımlarında bulunacak.

İHH, her yıl olduğu gibi bu yılda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ekonomik adaletin sağlanmasında önemli bir ibadet olan zekat bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı planlıyor. Ayrıca fitre bedeli bu sene 180 TL olarak belirlendi. Gelen bağışlar vakıf tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

İHH, 120 bin aileye ulaşılması hedefleniyor

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 50 bin aileye gıda kumanyası ve kumanya kartı ulaştırılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra yine Türkiye genelinde 20 bin aileye gıda kartı dağıtılması hedefleniyor. Ayrıca yurt dışı çalışmaları kapsamında da ihtiyaç sahibi ailelere 50 bin gıda kumanyası ulaştırılması planlanıyor. 1.100 TL olarak belirlenen kumanya paketlerinin içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor. Türkiye'de dağıtılacak kumanya paketlerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: "Toz şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un ve zeytin."

On binlerce yetime mutluluk

Bağışçılar, 2025 yılı Ramazan Ayı için 180 TL olarak belirlenen bir kişinin iftarlık bedelini karşılayarak yardımda bulunabilecekler. Bunun yanı sıra vakıf, 15 ülkede yetimler için bayramlık elbise çalışması gerçekleştirecek. Bir bayramlık elbise bedeli ise 1000 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'ne özel Türkiye'de 60 ilde çeşitli programların düzenlenmesi de hedefleniyor.

İHH 2024 yılında neler yapmıştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, bağışçıların destekleriyle 2024 yılı Ramazan ayı yaptığı çalışmalarla 4 milyon 290 bin kişiye ulaştı. Vakıf, 250 bin 200 adet gıda kumanyası dağıtarak 1 milyon 248 bin kişinin faydalanmasını sağlarken, 945 bin 677 kişilik iftar ve sahur yemeği ikramında bulundu. Gazze'de ise 2 milyon kişilik sıcak yemek dağıttı. Bunun yanı sıra bağışçılardan gelen zekat, fitre ve fidyeyi 20 bin 912 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Ayrıca 50 bin 310 yetime bayramlık elbise hediye etti.

