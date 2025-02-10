Başıboş köpeği sokağa geri bırakan belediyeye 71 bin lira ceza uygulanacak

Başıboş Köpeklerin Toplanması Zorunlu!

Belediyelerin, barınak şartlarını gerekçe göstererek sokak köpeklerini toplamaktan kaçındığına dikkat çekilen yazıda, kanunen barınak eksikliğinin hayvanların toplanmasına engel olmadığı belirtildi. Nüfusu 20 bini geçen belediyelerin, en geç 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevi kurmak veya mevcut bakımevlerini iyileştirmek zorunda olduğu hatırlatıldı.

Rehabilite edilen köpek sokağa geri bırakılamaz!

Bakanlık, rehabilite edilse dahi sahipsiz köpeklerin sokağa bırakılmasının yasak olduğunu belirterek, bu kurala uymayan yerel yönetimlere 71.965 TL para cezası kesileceğini duyurdu. Resmi yazıda şöyle denildi:

"Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış olsa dahi yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevlerinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanunun 14'üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığın tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

Kaynak Ayrılmayan Belediyelere Yasal İşlem

Belediyelerin, hayvan bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri için bütçelerinin %50'sini ayırmak zorunda olduğu belirtilerek, bu ödeneğin başka alanlara aktarılmasının suç teşkil edeceği bildirildi. Büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerin, bu fonu kullanmaması halinde belediye başkanları ve yetkililer hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği ifade edildi.

Tehlikeli Köpekler ve Kaçak Üretim İçin Önlem

Tehlikeli köpeklerin sahiplenilmesinin yasak olduğu hatırlatılarak, belediyelerin bu konuda daha sıkı denetim yapması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kedi ve köpek üretim tesislerinin yönetmelik dışı faaliyet göstermesine izin verilmeyeceği, kaçak üretim ve satışın engellenmesi için yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiği kaydedildi.

Bakanlıktan Açık Mesaj: "Gerekli Adımları Atın"

Bakanlık, yerel yönetimlere zaman kaybetmeden harekete geçmeleri çağrısında bulunarak, İl Hayvanları Koruma Kurulları'nın şubat ayında olağanüstü toplantı yapması gerektiğini belirtti. Toplantı kararlarının en geç bir ay içinde bakanlığa iletilmesi istendi.

Yasa kapsamında belediyelerin tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanarak, sorumluluklarını yerine getirmeyen yerel yönetimler hakkında yasal işlem başlatılabileceği ifade edildi.



Yetkililer, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması için belediyelerin gerekli tedbirleri almasını bekliyor.