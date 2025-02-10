Ankaralıların beklediği kar yağışı geliyor
Başkentte bugün beklenen hafif kar yağışı, yarın ve çarşamba günleri yer yer yoğun kar yağışına dönecek. Kentte sıcaklıklar yağışla birlikte 3 dereceye kadar düşecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 11:12, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 11:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif kar yağışlı hava hakim olacak.
Yarın ve çarşamba günü kentte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük -2, en yüksek ise 3 derece civarında seyredecek.Meteoroloji uyardı: 50 il beyaza bürünecek