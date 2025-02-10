Ankaralıların beklediği kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ankara'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu ve hafif kar yağışlı hava hakim olacak.

Yarın ve çarşamba günü kentte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Etkili olacak kar yağışı ile birlikte kentte sıcaklık değerleri gece en düşük -2, en yüksek ise 3 derece civarında seyredecek.