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5 ilde yoğun kar: 47 yol ulaşıma kapandı

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. 5 ilde yoğun kar yağışı sebebiyle 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 11:38, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 11:39
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5 ilde yoğun kar: 47 yol ulaşıma kapandı

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 10 mahalle ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü Van'ın Muradiye ilçesindeki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Muradiye Şelalesi'nin buz tutan bölümleriyle oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Ankaralıların beklediği kar yağışı geliyor

Muş/Hakkari

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu belirtti.

Merkez ile Varto ve Korkut ilçelerine bağlı 5 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğunu söyleyen Yentür, karla mücadele ekiplerinin söz konusu yolları açmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu, düşen çığlar nedeniyle kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Maden'de 9, Alacakaya'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

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