Aselsan'dan TÜRASAŞ ile 75,05 milyon euroluk sözleşme

KAP'a yapılan açıklamada, "Aselsan ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75.050.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir" denildi.