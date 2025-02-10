Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürüyor.

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