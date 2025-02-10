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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 12:26, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 12:27
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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek"

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