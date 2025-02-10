Erdoğan: Filistin'e İkinci Nekbe Yaşatılmayacak
Erdoğan, Filistin halkının ikinci bir Nekbe yaşamayacağını söyledi ve İsrail'in yıkımlarına karşı uyarılarda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 12:32, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 12:34
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya, Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Filistinlilerin sürgün edilmesi teklifinin bizce ciddiye alınır tarafı yoktur" dedi.
Erdoğan'ın Malezya'daki Açıklamaları
Erdoğan Malezya'da yaptığı açıklamada,
"İsrail'in onca yıkıma acıya sebep olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez."
değerlendirmesini yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- Netanyahu, topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.
- İsrail devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasbedilen evleri, arazileri, iş yerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir.
- Nüfusu yaklaşık 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz.