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Şırnak'ta 100 Bin Varil Petrol Hedefi: Yerlikaya'dan Açıklamalar

Bakan Yerlikaya, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretimini inceleyerek, Türkiye'nin terörsüz bir gelecek hedefi doğrultusunda atılan adımları değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 12:37, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 12:40
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Şırnak'ta 100 Bin Varil Petrol Hedefi: Yerlikaya'dan Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Hedefimiz burada ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya: Gabar'da Petrol Üretimi

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Gabar'daki petrol üretimine değinerek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki destansı üretimle ilgili merkezlerine geldik. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor." diye konuştu.

Hedef: Terörsüz Türkiye

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani 'Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da artık Şırnak'ın, bu ülkenin zenginliği için petrol üretiminin devamının geleceği yönündeki inancımız güçlü. Hedefimiz buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diyen Yerlikaya, 2007-2010 yılları arasında Şırnak'ta vali olarak görev yaptığını anımsattı.

Şırnak'ta Ziyaretler

Bugün kent merkezinde de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki bu dağlarda hiçbir yaylanın, köyün yolu kapalı değil. Bütün köylerimiz açık. Şehrin bütün zenginliği, her biri artık ortada. Huzur, güvenlik güçlendikçe, terörün esamesi okunmadıkça ve terörle ilgili hiçbir ifade artık cümlelerimizin içerisinde geçmedikçe göreceksiniz, Şırnak'ın dağları, yerin altında ne zenginlik varsa, yaylalardaki otlar bereketiyle hep coşacak, fışkıracak. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Çok daha güzel olacak. Hakkari, Cilo festivalleriyle anılıyorsa ve yine bu bölgedeki bütün coğrafya var olduğu zenginlikleriyle bu yörenin insanlarına refah, huzur getirecekse her birini Allah'ın izniyle hep birlikte sağlamaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz. Ne kadar gurur duysak azdır."

Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere bu çalışmalarda emeği bulunanlara, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, buradaki yetkililerine de teşekkür ederek, buradan hep güzel haberler duymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Allah nazardan saklasın, 'maşallah' diyoruz. Bu Gabar'ın, Cudi'nin, bu dağların bize sakladığı bereket. Terör bitti, bitme noktasına geldi ve göreceksiniz daha bu toprakların bize hazırlamış olduğu ne güzel sürprizler göreceğiz. Bunu hep birlikte Allah'ın izniyle göreceğiz ve görmeye devam edeceğiz."

ifadelerini kullanan Yerlikaya, buna yürekten inandığını belirtti.Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun önünde aziz milletimize seslenmek istiyorum, 40 yıldan beri şehitlerimiz, her birinin mekanları cennet olsun diyoruz. Onların şefaatleri başta askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, kolluğumuzun üzerine olsun diyoruz. Onların şefaatleri, hayır duaları üzerimizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hep kardeşliğimiz kazanacak ve bu topraklardaki bütün nimetlerin de gücünü hep birlikte görmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, daha sonra Seslice 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

  • Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde Şırnak Valisi Birol Ekici
  • AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar
  • AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata
  • Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş
  • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı
  • Belediye Başkanı Mehmet Yarka
  • TPAO yetkilileri de eşlik etti.


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