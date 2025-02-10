İmralı heyetinden dikkat çeken görüşme! Barzani ile bir araya gelecekler

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı İmralı çıkışı sonrasında Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

İKİNCİ KEZ İMRALI'YA GİTTİLER

Görüşmenin ardından birçok siyasi parti ve siyasi isimle görüşen DEM Parti heyeti, yaptığı çalışmalara ilişkin 17 Ocak'ta yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde geçti" denilmişti. Ayrıca spekülasyonlara dikkat çekilmişti. Gelişmelerin ardından heyet geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitti.

ERBİL'E GİDECEKLER

Sürece destek çağrısı yapılırken, gözler İmralı'daki Öcalan'ın yapacağı çağrıya çevrildi. Yapılan açıklamada Öcalan'ın yapacağı çağrıyla ilgili çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bugünse dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmralı heyetinin Irak/Erbil'e giderek Mesud Barzani ile bir araya geleceği öğrenildi.