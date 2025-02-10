Dolar günü 36 TL barajında tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,9800 35,9810 35,9930 35,9940 Avro 37,3200 37,3210 37,1510 37,1520 Sterlin 44,7600 44,7700 44,5600 44,5700 İsviçre frangı 39,6000 39,6100 39,5400 39,5500 ANKARA ABD doları 35,9500 36,0300 35,9630 36,0430 Avro 37,2800 37,3600 37,1110 37,1910 Sterlin 44,7000 44,9100 44,5000 44,7100