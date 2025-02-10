Dolar günü 36 TL barajında tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 17:27, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,9800
|35,9810
|35,9930
|35,9940
|Avro
|37,3200
|37,3210
|37,1510
|37,1520
|Sterlin
|44,7600
|44,7700
|44,5600
|44,5700
|İsviçre frangı
|39,6000
|39,6100
|39,5400
|39,5500
|ANKARA
|ABD doları
|35,9500
|36,0300
|35,9630
|36,0430
|Avro
|37,2800
|37,3600
|37,1110
|37,1910
|Sterlin
|44,7000
|44,9100
|44,5000
|44,7100