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Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık 2024'te sanayi üretiminin aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttığını, işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini belirterek, "Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 13:52, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 13:54
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Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemi iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Sanayi Üretiminde Yükseliş ve İşsizlik Oranındaki Düşüş

Sanayi üretiminin Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde 7 yükseldiğine ve aynı dönemde işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Kadınların istihdamı artarken, işsizlik oranı da geçen aya göre 0,3 puan azalmıştır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Politikalarının Etkinliği

Yılmaz, ayrıca şunları kaydetti:

Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir. İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat perspektifimizi güçlendirmektedir.

Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır. Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir.

Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme

Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmamızı sürdürecek, kalıcı sosyal refahı artıracağız.

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