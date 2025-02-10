Zonguldak'ta heyelan sebebiyle yol çöktü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle mahalle yolunun bir kısmında çökme oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 14:04, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 13:55
Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi'ndeki yolda, günlerdir etkili olan yağmur ve karın erimesiyle heyelan meydana geldi.
Yolun bir bölümünde çökme yaşanırken, beton parçaları yol kenarındaki bir evin önüne düştü.
Ekipler, tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı.
Yol, çalışmaların ardından kısa zamanda yeniden açılacak.