Samsun'da kaçak içki satıcılarından akılalmaz yöntem
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Arama sonrası kamyonet sürücüsü 1 gözaltına alındı.,
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 14:15, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 14:51
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda evden eve taşımacılık yapan kamyoneti durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyete götürüldü.