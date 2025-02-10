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Etimesgut'ta Geribass seferleri başladı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Etimesgut'un yeni ulaşım projesi olan Geribass'ın bu pazartesi itibariyle başladığını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 14:04, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 14:18
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Etimesgut'ta Geribass seferleri başladı

Etimesgut ilçe genelinde bulunan sosyal ve spor tesisleri güzergahları arasında hizmet verecek olan Geribass toplu taşıma araçları bu pazartesi itibariyle hizmet vermeye başladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Beşikçioğlu paylaşımında: 'Geribass Yola Çıkmaya Hazır!

Hizmette ve eğitimde fırsat eşitsizliğine karşı çıktığımız bu yolculukta, belediyecilik hizmetlerine artık daha kolay ulaşacaksınız.

Yeni yılda, kültür merkezlerimizden spor tesislerimize, dopdolu etkinlikler ve projeler sizleri bekliyor. Geribass bu hizmetlere sizi ulaştırmak için hazır olacak.

Huzurlu bir yolculuk, dolu dolu bir gün ve mutlu bir Etimesgut için #Geribass hizmetinizde!' ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyesi paylaştı: 'Geribass yola çıktı!

Hareket saatleri ve güzergah bilgilerine web sitemizde bulunan hizmetler kısmından ulaşabilirsiniz.' ifadelerine yer verildi

Geribass'ın hareket saati ve durakları için tıklayınız

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