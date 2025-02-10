Ankara'da sahte içki ölümleri: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte içki kullanımına bağlı ölümlerle ilgili tutuklu sayısı 19'a yükselirken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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