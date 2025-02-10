Ankara'da sahte içki ölümleri: 5 kişi daha hayatını kaybetti
Sahte içki kullanımına bağlı ölümler Ankara'da endişe verici bir şekilde artıyor. Son ölümlerle birlikte sayı 38 oldu, tedaviler sürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 14:54, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 14:55
Sahte içki kullanımına bağlı ölümler artıyor. Ankara'da 5 kişi daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısı 38'e yükseldi.
Yoğun Bakımda Tedavi Görenler ve Taburcu Edilenler
- 32 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürerken,
- 33 kişi taburcu edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sahte içki kullanımına bağlı ölümlerle ilgili tutuklu sayısı 19'a yükselirken, 35 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.