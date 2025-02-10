Ticaret Bakanı Bolat: İşsizlik 12 Yılın En Düşüğünde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirterek, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır." ifadesini kullandı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının Aralık 2024'te, bir önceki ay yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 8,5 seviyesine gerilediğine işaret eden Bolat, "Böylece 2024 yılında işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Sanayi üretim endeksi Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık yüzde 7 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın en yüksek hızında gerçekleşirken endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin aylık yüzde 51,6, yıllık yüzde 43,5 artması etkili oldu." bilgilerini verdi.Söz konusu ayda güçlü performansla sanayi üretiminin geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,2 arttığını belirten Bolat, "Diğer taraftan bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ocakta 51,2'ye yükselerek dış talep koşullarında üst üste 13'üncü ay iyileşmeye işaret etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Bolat, geçen yıl mal ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla yaklaşık 262 milyar dolar olduğunu anımsatarak, Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının yüzde 8 artışla 113,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

"Ekonomik Büyümeye Katkı Sağlamak Üzere Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlarını vermeye devam ettiğini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır."

"İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir."

"Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."



