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LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlaması amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar erişime açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 15:04, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 15:11
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LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları daha önce yayımlandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapanların çalışmalarına destek sağlaması amacıyla hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları da öğrencilerin kullanımına sunuldu.

İkinci örnek soru kitapçıklarında "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri" alanlarından 10'ar soru, "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce" alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90'a ulaştı.

Örnek sorular, 8'inci sınıf "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce" derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

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