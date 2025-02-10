Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!
Cumhurbaşkanlığı, kurullarda görev alanların birden fazla ücret almasını engelleyen düzenlemeye dair tüm kurumlara uygulama birliği için görüş yazısı gönderdi!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 16:50, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 17:47
Bilindiği üzere, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7521 sayılı
Kanunun 29 uncu maddesi ile kamu kurumlarında birden fazla kurullarda yer alanların
kurum içi ve kurum dışı ayrım yapılmaksızın sadece biri için ücret almasına
yönelik düzenleme yapılmıştı.
Söz konusu Kanunun yürürlük maddesi kapsamında anılan düzenleme 1 Ocak 2025
tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü konu hakkında kamu
idarelerinde görüş ve uygulama birliği sağlanması açısından aşağıdaki yazıyı
göndermek suretiyle açıklamalarda bulunmuştur.
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