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Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!

Cumhurbaşkanlığı, kurullarda görev alanların birden fazla ücret almasını engelleyen düzenlemeye dair tüm kurumlara uygulama birliği için görüş yazısı gönderdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 16:50, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 17:47
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Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!

Bilindiği üzere, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7521 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile kamu kurumlarında birden fazla kurullarda yer alanların kurum içi ve kurum dışı ayrım yapılmaksızın sadece biri için ücret almasına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu Kanunun yürürlük maddesi kapsamında anılan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü konu hakkında kamu idarelerinde görüş ve uygulama birliği sağlanması açısından aşağıdaki yazıyı göndermek suretiyle açıklamalarda bulunmuştur.

İŞTE CB YAZISI!

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