Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!

Bilindiği üzere, 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7521 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile kamu kurumlarında birden fazla kurullarda yer alanların kurum içi ve kurum dışı ayrım yapılmaksızın sadece biri için ücret almasına yönelik düzenleme yapılmıştı.



Söz konusu Kanunun yürürlük maddesi kapsamında anılan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.



Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü konu hakkında kamu idarelerinde görüş ve uygulama birliği sağlanması açısından aşağıdaki yazıyı göndermek suretiyle açıklamalarda bulunmuştur.



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