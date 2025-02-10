Sabiha Gökçen'den uçuşlara 'hava' engeli

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararı doğrultusunda uçuş iptalleri yaşanacağını duyurdu.

İptal Edilen Uçuşlar

11 Şubat'ta uçuşların %5'i, 12 Şubat'ta ise %10'u iptal edilecek.

Sebep: Beklenen olumsuz hava koşulları.

Yolculara Önemli Uyarı

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncellemeleri havayolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.

AJet'ten yolcularına sefer iptali uyarısı

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların azaltılması kararına istinaden, 11 ve 12 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Bu tarihlerde uçuşu olan yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, "Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.