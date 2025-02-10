Feci kaza! Motokurye kamyonun altında kalarak can verdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, İbrahim Halil Turgay (30) yönetiminde olan 34 KUY 937 plakalı motosiklet ara sokaktan caddeye doğru çıkacağı esnada motosikletin kontrolünü kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan 14 AGZ 777 plakalı kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.

Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sıcak anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kazadan hemen sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryeye kalp masajı yapıldığı ve ambulansa bindirildiği görüldü.