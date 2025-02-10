SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak

Ödeme Yeri: Emekliler ve hak sahipleri fark tutarlarını banka hesapları ve PTT şubelerinden tahsil edebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi kapsamında fark ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

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