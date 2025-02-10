SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında oluşan farklar, 11 Şubat 2025'te hesaplara yatırılacak. SGK, ödemelerin banka ve PTT şubelerinden alınabileceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 17:35, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 17:35
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi kapsamında fark ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
Ödeme Tarihi ve Yöntemi
Tarih: 11 Şubat 2025
Ödeme Yeri: Emekliler ve hak sahipleri fark tutarlarını banka hesapları ve PTT şubelerinden tahsil edebilecek.
Emeklilere Çağrı
SGK, emeklilerin ödeme bilgilerini bankaları ve e-Devlet üzerinden takip edebileceğini hatırlattı.