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'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil

'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı ama yerliye yok' başlıklı haber gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES+) kapsamında temizlik ve güvenlik personeli istihdamı proje bütçesinden karşılanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 18:11, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 18:21
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'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil

'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı ama yerliye yok' haberindeki iddialara ilişkin Memurlar.net'in bakanlıktan aldığı bilgiye göre;

Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES+), Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin insani yardım, sağlık, psiko-sosyal destek, eğitim ve göç yönetimi gibi alanlarda desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir program olan "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali İmkan" (Facility for Refugees in Turkey-FRiT) adı altında doğrudan hibe yöntemi (Proje bütçesinin tamamı, Avrupa Birliği tarafından, "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)" anlaşması çerçevesinde karşılanmaktadır) ile 01.11.2022 tarihinden itibaren yürütülmektedir.Bahse konu projede Türk ve yabancı uyruklu çocukların akademik ve sosyal uyum süreçlerini destekleyerek kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanması ve okulların alt yapısını güçlendirerek eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda okullarda temizlik ve güvenlik personeli çalıştırılmasına dair proje sözleşmesine faaliyet eklenmiş ve bu faaliyet için bütçe belirlenmiştir.Nihai olarak, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında belirlenen okullarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi istihdam edilmekte ve tüm giderler proje bütçesinden karşılanmaktadır.

Ayrıca aynı haber daha önce de yalanlanmasına rağmen yeniden servis edilmiştir. Söz konusu haberi ve devamındaki sosyal medya paylaşımları kamuoyunu provake etmek amacıyla yürütülen dezenformasyon kampanyasının örneği bir haberdir.

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