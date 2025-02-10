Medikal ürünler satan iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 18:49, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 18:50
Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.