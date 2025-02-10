Medikal ürünler satan iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek, içeride bulunan 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.