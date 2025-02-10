CHP Parti Meclisi'nde ön seçim için MYK'ya yetki verildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 19:06, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 19:06
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.30'da başlayan CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren PM'de ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge konuşuldu. Toplantıda ön seçim konusunda Merkez Yönetim Kurulu/na tam yetki verildi.