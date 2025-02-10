AFAD Başkanlığına atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."