AFAD Başkanlığına atanan Ali Hamza Pehlivan göreve başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Ali Hamza Pehlivan görevine başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 19:41, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 20:35
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD Başkanlığına atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Merkez Yerleşkesine gelerek göreve başladı. MGK Genel Sekreterliğine atanan Vali Okay Memiş ile birlikte ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görev değişiminin kurumlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."