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Bakanlık açıkladı: Çobanı sopayla döven kız kardeşler tutuklandı

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener'in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve kardeşi suça sürüklenen çocuk S.G.'nin tutuklandığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 19:53, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 20:22
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Olay, 20 Eylül 2024'te Andırın'ın kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener'den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener'i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Nail Yener'in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklandı. 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.'nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklayama göre, soruşturma kapsamında Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. tekrar tutuklandı.

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