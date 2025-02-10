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Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 50 bin 944 oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 20:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 20:27
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Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayısı 50 bin 944 oldu

Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Göktaş, Türk Kızılayın her zaman zor zamanlarda milletin yanına koştuğunu belirterek, "Yaraları sarmış, ihtiyaçları karşılamış ve her zaman bir merhamet eli olmuştur. Depremlerde, sel felaketlerinde her türlü afetlerde, savaş bölgelerinde dünyanın dört bir yanında ve daha nice insani krizlerde var gücüyle çalışmıştır." ifadesini kullandı.

Göktaş, Kızılayın bugüne kadar sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerinin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da örnek gösterildiğinin altını çizerek, "Bu güzide kurumumuz bugün Bayburt'ta hizmetlerini daha güçlü, daha sürdürülebilir bir şekilde yapacağı ve daha fazla kitleye ulaşabileceği yeni bir merkeze taşındı. Sunacağı hizmetlerle hayatlara dokunarak umut olacak ve toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayburt'a 30,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Güçlü teşkilat, güçlü gönüllülük ağıyla Türk Kızılayın, Bayburt'un her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğini anlatan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkezlerin kapısı, kalbi iyilikle atan herkese sonuna kadar açık olacaktır. Biz de bu kıymetli kurumu güçlendirmeye ve daha fazla vatandaşımıza dokunmasına yönelik desteklemeye devam edeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket eden bu büyük çınarın gölgesinde daha fazla gönüle umut olabilmek en büyük gayemizdir. Sayın Cumhurbaşkanım 'Bayburt ihya olmadan Aydıntepe ihya olmadan Demirözü ihya olmadan Türkiye ihya olmaz' demiştir. Bu amaçla 23 yıl boyunca 82 ilimizde olduğu gibi Bayburt'a da çok önemli hizmetler sunduk. Bu süre zarfında Bayburt'a 30,8 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 1,3 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan destekler ve yatırımlardan oluşuyor. Bayburt için hiç durmadan, yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

"Genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Aile yılında bu şehrin insanlarına refah dolu bir gelecek sunmak için çalışmalara hız vereceklerini aktaran Göktaş, "Aile değerlerimizi koruyacak, genç ve dinamik nüfus yapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık programlarımızla ailelere destek olacağız. Doğum destekleriyle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları için yeni projeleri hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde büyümeleri için bakım hizmetlerini artıracağız." diye konuştu.

"2025 aile yılında, çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz"

Göktaş, gençlere güçlü bir gelecek sunmak adına, yuva kurma yolunda Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bugün Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerimizin sayısı 50 bin 944 olmuştur. 2025 aile yılında, çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve daha fazlasıyla vatandaşlarımıza destek olmayı, onların yanında olmayı sürdüreceğiz." bilgisini paylaştı.

"Aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz"

Burada sadece bir binanın açılışını yapmadıklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda iyiliğin kapılarını da açıyoruz. Burada gençlerimiz gönüllülük bilinciyle yetişecek. Kadınlar ve çocuklar çeşitli desteklerden, etkinliklerden faydalanacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız sıcak bir çorba ve samimi bir tebessümle karşılanacak. Bunları inşallah Bayburtlu kardeşlerimizin gönüllü ve yüce gönülleriyle ve destekleriyle sürdürmeye Kızılayımız devam edecek. Bu merkezin Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen herkese tüm kalbimle ve Türk Kızılay olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Bayburt halkının iyiliğini ve merhametini yansıtan bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum."

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