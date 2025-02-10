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Vali Yiğitbaşı'ndan fabrika yangını açıklaması: Can kaybı yok

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 54 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirterek, "Olayda can kaybı yok. İçeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 23:23, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 23:27
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Vali Yiğitbaşı'ndan fabrika yangını açıklaması: Can kaybı yok

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın devam ederken, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı yangının çıktığı fabrika alanına gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Vali Yiğitbaşı, ardından bir açıklama yaptı. Can kaybı olmadığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, fabrikanın bir mobilya toptancısı ve yangına çok meyilli bir tesis olduğunu belirtti. Vali Yiğitbaşı, "Yangın ihbarı gelir gelmez 9 itfaiye ekibimiz bölgeye yönlendirildi. Yangının çıktığı fabrika diğer işletmelerimiz ile dip dibe olan bir bölge. Yangının diğer plastik üretimi yapan bir başka fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor. Bütün ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri bölgeye istenildi. Yeni gelen ekipler bölgeye konuşlandırıldı. Şu anda 54 ekip ve 149 personel ile yangına müdahale ediliyor. Orman ürünleri işletmesinde bu yangın gerçekleştiği için içeride bulunan yanıcı maddeler çok fazla. Yangın belki de çok hızlı bir şekilde kontrol altına alınamayacak gibi. Yangının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Ekiplerimiz sabaha kadar çevreye yayılmadan yangının kontrol altına alınmasını planlıyor. Sonrasında soğutma çalışmasına geçilecek" dedi.

"Maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok"

Olayda en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir yangın ve maddi bir kayıp var. Ancak içeride bir vatandaşımızın bulunmadığını firma sahibi ile de konuştuğumuzda değerlendirdik. İçeride kimsenin olmadığını ve yaralanan bir vatandaşımızın olmadığını öğrendik. Sadece bir vatandaşımızın dışarıda itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken hafif bir şekilde yaralandığını biliyoruz. Onun da durumunda ciddi bir şey yok. Büyük bir maddi kayıp var ama maddi hasarlar telafi edilir, çok şükür can kaybı yok" dedi.

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