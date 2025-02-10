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Boğaz'da kaybolan iki kardeşten birinin cesedi bulundu

Kadıköy'de denizde bulunan erkek cesedinin, Beşiktaş'ta 23 Kasım 2024'te denize düşen 2 kardeşten Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2025 22:22, Son Güncelleme : 10 Şubat 2025 22:54
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Boğaz'da kaybolan iki kardeşten birinin cesedi bulundu

Kadıköy sahilinde dün denizde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumundaki (ATK) kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Cesedin, 23 Kasım 2024'te Bebek Sahili'nde kız kardeşi Ayşe Can ile denize düşen Velat Can'a ait olduğu şüphesi üzerine, kardeşlerin ailesinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

Aile yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınan Can'ın cenazesi, Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.

Can'ın cenazesinin Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024'te yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için arkasından atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri, bu nedenle İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Olayın ardından iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlatmış, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla taramıştı. Kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip etmiş ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Kadıköy sahilinde dün denizde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu polise bildirmiş, deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

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