Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor

Yeni yargı paketi ile bazı trafik suçlarında cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamının genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak kanuni düzenlemelerin detayları ortaya çıkmaya başladı. 'Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti. Edinilen bilgilere göre, bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması ve caydırıcılığa yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

Özellikle Trafik Suçlarında Caydırıcılık Artıyor

Kaza yapıp kaçanlar

Ehliyetsiz araç kullanımı

Zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar

Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik verilen cezalar artırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Bu kişiler kaçtıktan sonra gelip kaza yaptıklarını söyleseler bile, kazanın üzerinden zaman geçtiği için alkollü olup olmadıkları anlaşılamadığı için caydırıcı bir ceza almıyorlar. Bu sebeple, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine uzun bir süre el konulması, para cezalarının artırılması ve belli durumlarda hapis cezası ile cezalandırılmasına yönelik adım atılması bekleniyor.