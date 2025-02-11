1 milyonluk ameliyat oldu, 1 kuruş vermeden çıktı

Yedi sene önce açık kalp ameliyatı ile aort kapağı değiştirilen Fatma Arcan nefes darlığı ve halsizlik şikayeti ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan incelemede tekrar daralma olduğu ve kapak kenarında paravalvuler leak denilen belirgin sızıntı olduğu tespit edildi. Kardiyoloji kalp damar cerrahisi konseyinde hastanın operasyon açısından yüksek riskli olması sebebiyle hastaya kapak içine kapak yerleştirme işlemi yapılmasına karar verildi.

Valve in Valve İşlemi ile Tedavi

Doç. Dr. Murat Çap, Doç. Dr. Abdurahman Akyüz, Doç. Dr. Önder Bilge ve Doç. Dr. Ferhat Işık tarafından gerçekleştirilen "Valve in valve" adı verilen işlemle eski kapak balonla genişletilerek kapak kenarındaki sızıntı tedavi edildi. Beraberinde yeni bir kapak yerleştirerek kapaktaki daralma da giderildi. Operasyonun ülkemizde birçok merkezde gerçekleştirildiğini ancak hastanelerinde ilk defa yapıldığına işaret eden Doç. Dr. Çap,

"Bir kan hastalığı olan hemolitik anemi rahatsızlığını da düzeltmek için yapılmıştır. Bu yönüyle nadir yapılan bir işlemdir" dedi.