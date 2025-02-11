E-ticaret hacmi %85 arttı: 2024 hedefleri

Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılında öngördüğü e-ticaret hacmine ulaşıldı. Bu kapsamda 2024 yılında ilk belirlemelere göre 3 trilyon 395 milyar TL'lik sanal alışveriş yapıldı. Buna göre 2023 yılında 1 trilyon 855 milyar TL olarak gerçekleşen e-ticaret hacmi yaklaşık %85 artmış oldu. Bunun yanı sıra market, giyim ve birçok farklı sektördeki markanın kendine ait uygulamalarını artırması ile rakamın 2027 yılına kadar 5 kat daha artarak 11 trilyon 310 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

Genel Ticaretteki Payı %45'e Çıkacak

E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 olurken yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştı. 2024 yılında henüz tam rakamlar belli olmamasına rağmen bu rakamın yüzde 25 seviyesine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin toplam genel ticaretteki payının 2027 yılındaki 11 trilyon hedefi ile birlikte yüzde 45'in üzerine çıkacağı öngörülüyor.

E-ticarete Talep Artıyor

E-ticaretin yaygınlaşması, geleneksel ticaretin sınırlarını genişleterek Türkiye ekonomisine ek katkılar da sağlıyor. Dijital ticaretin büyümesi, KOBİ'lerin daha geniş pazarlara açılmasını ve gelirlerini artırmasını sağlarken ihracatı da kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin büyümesi, tüketicilere daha fazla ürün seçeneği ve rekabetçi fiyatlar sunarken, hızlı teslimat ve kolay iade süreçleriyle alışveriş deneyimi günden güne daha iyi hale geldiği için vatandaşlar tarafından talep artıyor. 2040 yılına gelindiğinde e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 70'i aşması planlanıyor.