E-ticaret hacmi %85 arttı: 2024 hedefleri

İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil edildi: Valilikten açıklama geldi
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
%3.55 Faizli Masrafsız 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Araç muayene istasyonları için yeni dönem başlıyor
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
Sahte ilaç operasyonu: 2 milyar lira değerinde
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Yaralılar var
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Trafik suçlarında yeni düzenlemeler geliyor
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde yeni deprem
Üç ilde eğitime kar engeli
Üç ilde eğitime kar engeli
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
BDDK'dan yeni adım: TL kredilerde döviz sınırı kaldırıldı!
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
TCMB: 2025 enflasyon hedefi %24
Maliyenin radarına şimdi de doktorlar takıldı
Maliyenin radarına şimdi de doktorlar takıldı
Bakanlıktan yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin lira ceza kesilecek
Bakanlıktan yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin lira ceza kesilecek
'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil
'Yabancı öğrenciler için temizlik ihalesi yapıldı, yerliye yok' haberi doğru değil
SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak
SGK: Emekli maaşı farkları yarın yatırılacak
Sabiha Gökçen'den uçuşlara 'hava' engeli
Sabiha Gökçen'den uçuşlara 'hava' engeli
Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!
Cumhurbaşkanlığı'ndan kurullarda görev alanlara dair önemli görüş!
KDK'dan Özel Güvenlik Görevlisine ek iş için yeşil ışık!
KDK'dan Özel Güvenlik Görevlisine ek iş için yeşil ışık!
LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
LGS ikinci örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Ticaret Bakanı Bolat: İşsizlik 12 Yılın En Düşüğünde
Ticaret Bakanı Bolat: İşsizlik 12 Yılın En Düşüğünde
Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'
Yılmaz: 'Sanayi üretimi artıyor, işsizlik azalıyor'
CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiasına Soruşturma
CHP Kurultayı'nda 'Para Karşılığı Oy' İddiasına Soruşturma
81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak
81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak
Erdoğan: Filistin'e İkinci Nekbe Yaşatılmayacak
Erdoğan: Filistin'e İkinci Nekbe Yaşatılmayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

E-ticaret hacmi %85 arttı: 2024 hedefleri

2024 yılında Türkiye'nin e-ticaret hacmi 3.395 trilyon TL'ye ulaştı ve bu rakamın 2027'de 11 trilyon TL'yi aşması bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 07:32, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 07:34
Yazdır
E-ticaret hacmi %85 arttı: 2024 hedefleri

Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılında öngördüğü e-ticaret hacmine ulaşıldı. Bu kapsamda 2024 yılında ilk belirlemelere göre 3 trilyon 395 milyar TL'lik sanal alışveriş yapıldı. Buna göre 2023 yılında 1 trilyon 855 milyar TL olarak gerçekleşen e-ticaret hacmi yaklaşık %85 artmış oldu. Bunun yanı sıra market, giyim ve birçok farklı sektördeki markanın kendine ait uygulamalarını artırması ile rakamın 2027 yılına kadar 5 kat daha artarak 11 trilyon 310 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

Genel Ticaretteki Payı %45'e Çıkacak

E-ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019 yılında yüzde 10,1 olurken yıllar içinde büyük bir artış kaydederek 2023 yılında yüzde 20,3'e ulaştı. 2024 yılında henüz tam rakamlar belli olmamasına rağmen bu rakamın yüzde 25 seviyesine yaklaştığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin toplam genel ticaretteki payının 2027 yılındaki 11 trilyon hedefi ile birlikte yüzde 45'in üzerine çıkacağı öngörülüyor.

E-ticarete Talep Artıyor

E-ticaretin yaygınlaşması, geleneksel ticaretin sınırlarını genişleterek Türkiye ekonomisine ek katkılar da sağlıyor. Dijital ticaretin büyümesi, KOBİ'lerin daha geniş pazarlara açılmasını ve gelirlerini artırmasını sağlarken ihracatı da kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra e-ticaretin büyümesi, tüketicilere daha fazla ürün seçeneği ve rekabetçi fiyatlar sunarken, hızlı teslimat ve kolay iade süreçleriyle alışveriş deneyimi günden güne daha iyi hale geldiği için vatandaşlar tarafından talep artıyor. 2040 yılına gelindiğinde e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 70'i aşması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber