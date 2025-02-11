Ankara'da Polis, Araçta Kilitli Kalan Kediyi Kurtardı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda araç içerisinde sahibi tarafından kilitli bırakılan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirdi. Araçta mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

Kedi Sahibinin Tespiti ve İşlemler

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirledi ve ulaşmaya çalıştı.

Yapılan incelemede, kedinin sahibinin aramalar sırasında yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edildi.

Kedinin sahibine 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.



