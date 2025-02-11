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10 katlı apartmanda yangın çıktı, 20 kişi hastanelik oldu

Kurtalan'da 10 katlı bir binada çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı, vali olay yerinde açıklama yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 07:45, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 09:32
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Siirt'te gece yarısı yürekler ağza geldi. 10 katlı binada yangın çıktı, ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Siirt Kurtalan'da Yangın Paniği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Vali Son Durumu Açıkladı

Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirtti. Vali Kızılkaya, "Saatin yarım olduğu vakitte Kurtalan ilçemizde 10 katlı, 20 daireli Yıldırım Apartmanı'nda yangın çıktı. İhbar alındıktan sonra AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerimiz ve biz olay yerine intikal ettik. Şu anda ilk bilgilere göre içeride kimse kalmadı. 10 katlı apartmanın 17 dairesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Diğer dairelerin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastanemizde şu anda. Hastaneden aldığımız bilgilere göre yaralıların durumları iyi. Sağlık tedavileri devam ediyor. Ben bütün Kurtalanlı ve Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için şu anda en büyük tesellidir. İlk belirlemelere göre elektrik panosu kontağından kaynaklı çıkan bir yangın olduğu söylendi. Fakat, detaylı bilgi yangın raporu çıktığında bize ulaşmış olacak." dedi.

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