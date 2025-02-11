Hak ihlali sayıldı! AYM'den tartışmalı karar

AYM, cezaevinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan hükümlü bulunan Ali İhsan Dost'un, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yazdığı mektubun engellenmesini, "mektubun neden sakıncalı olduğunun somut olarak ortaya konulamadığı" gerekçesiyle haberleşme hürriyetinin ihlali saydı.

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