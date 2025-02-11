Hak ihlali sayıldı! AYM'den tartışmalı karar
Anayasa Mahkemesi (AYM), teröristbaşı Öcalan'a mektup yazması engellenen hükümlüyü haklı buldu.
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 08:03, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 08:04
AYM, cezaevinde "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan hükümlü bulunan Ali İhsan Dost'un, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yazdığı mektubun engellenmesini, "mektubun neden sakıncalı olduğunun somut olarak ortaya konulamadığı" gerekçesiyle haberleşme hürriyetinin ihlali saydı.