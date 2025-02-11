Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri Risk Taşıyor

Son yapılan denetimlerde, bazı bebek ve çocuk giyim ürünleri ile aksesuarların insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Bu kapsamda:

Bebek tulumu

Çocuk mayosu

Akıllı saat kordonu

Bebek zıbını

gibi ürünlerin kullanımının sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.

Ürünlerin Piyasaya Arzı Yasaklandı

Bakanlık, ilgili ürünlerin piyasaya arzını yasaklarken, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla piyasa denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.