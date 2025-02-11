Anneler dikkat! Bebeğiniz bunu giyiyor olabilir, hemen atın
Bakanlık, tehlikeli bebek giysilerinin toplatılmasına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 08:15, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 08:20
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.
Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri Risk Taşıyor
Son yapılan denetimlerde, bazı bebek ve çocuk giyim ürünleri ile aksesuarların insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Bu kapsamda:
- Bebek tulumu
- Çocuk mayosu
- Akıllı saat kordonu
- Bebek zıbını
gibi ürünlerin kullanımının sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.
Ürünlerin Piyasaya Arzı Yasaklandı
Bakanlık, ilgili ürünlerin piyasaya arzını yasaklarken, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla piyasa denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.