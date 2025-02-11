İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi

"Kent uzlaşısı" operasyonları kapsamında, Kartal ve Ataşehir belediyelerinden başkan yardımcıları ve diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

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