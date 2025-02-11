İstanbul'da CHP'li Belediyelere operasyon düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li belediyelere yönelik bir operasyon başlattığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 08:22, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 09:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yeni Operasyon
"Kent uzlaşısı" operasyonları kapsamında, Kartal ve Ataşehir belediyelerinden başkan yardımcıları ve diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Kimler Gözaltına Alındı?
- Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y.
- Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G.
- Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K.
- Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G.
- Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A.
- Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö.
- Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A.
- Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G.
- Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş.
Suçlamalar Neler?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre,
"Kent uzlaşısı formülünün teorisinin terör örgütü yönetimince yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, batı illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu ve adına da 'Kent Uzlaşısı' denildiği, Kent Uzlaşısı formülü ile batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, Özerlik Sistemi ve Kent Uzlaşısı formülünün, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu, özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların (DBP, HDK) örgütün taban (halk) örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu anlaşılmıştır" denildi.