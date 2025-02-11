Bakan Işıkhan'dan İşkur'un 2025 Ocak Rakamları
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabında 2025 yılı Ocak ayına ait İşkur verilerini paylaştı. 107 bin 582 kişi işe yerleştirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 08:54, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 08:56
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden 2025 yılı Ocak ayına ilişkin İşkur rakamlarını paylaştı.
Ocak Ayı İşkur Rakamları
- 265 bin 975 bireysel görüşme yapıldığı
- 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiği açıklandı
- Ocak ayında 73 bin 935 işyeri ziyareti yapıldı
- Aktif işgücü programından yararlananların sayısının 3 bin 830'a ulaştığı belirtildi
- 3 bin 692 kişi iş kulubünden yararlandı
- Açık iş sayısı 199 bin 405 olarak açıklandı
Vedat Işıkhan rakamları
'Unutmaİşkur'da iş var' konu etiketiyle paylaştı.
İşgücü piyasamızı hedeflerimiz doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerliyoruz.Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 11, 2025
👩🏻💼👨💼Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
Unutma #İŞKURdaİşVar pic.twitter.com/Oyeb1IoA0G