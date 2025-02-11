Bakan Işıkhan'dan İşkur'un 2025 Ocak Rakamları

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden 2025 yılı Ocak ayına ilişkin İşkur rakamlarını paylaştı.

Vedat Işıkhan rakamları

İşgücü piyasamızı hedeflerimiz doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerliyoruz.



👩🏻💼👨💼Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik.



265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.



Unutma #İŞKURdaİşVar pic.twitter.com/Oyeb1IoA0G