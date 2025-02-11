Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapıldı. Emeklilerin ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildiği belirtildi. Buradan kaynaklanan fark ödemeleri, kapsamda olan emeklilerin hesaplarına bugün yatırılacak.

Emeklilere zam farkı bugün yatacak

Toplamda yaklaşık 5 milyar 600 milyon lira fark ödemesi yapılacak. Ödemeler aylıkların alındığı banka ve PTT şubesinden yapılacak.