Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Emeklilerin ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığı 14 bin 469 liraya yükseldi. Toplamda 5.6 milyar lira fark ödemesi yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 08:56, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 08:59
Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapıldı. Emeklilerin ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildiği belirtildi. Buradan kaynaklanan fark ödemeleri, kapsamda olan emeklilerin hesaplarına bugün yatırılacak.
Emeklilere zam farkı bugün yatacak
Toplamda yaklaşık 5 milyar 600 milyon lira fark ödemesi yapılacak. Ödemeler aylıkların alındığı banka ve PTT şubesinden yapılacak.