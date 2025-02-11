FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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