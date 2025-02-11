Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 09:12, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 09:13
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.