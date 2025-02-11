Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 08.58'de, 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 09:37, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 09:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:08:58:33 TSİ
Enlem:36.49472 N
Boylam:25.45528 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/R8jWhvSpUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi