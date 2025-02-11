Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası
Van Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili Başkanı Abdullah Zeydan, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 11 Şubat 2025 10:30
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
📌 Mahkemeden Karar Çıktı
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kararın istinafa taşınabileceği belirtildi.
🔴 Seçim Sürecinde Neler Yaşanmıştı?
- 📌 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin adayı olarak yarışan Abdullah Zeydan, yüzde 55,48 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
- 📌 Van İl Seçim Kurulu, seçim sonrası Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmederek, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan adaya vermeye karar verdi.
- 📌 DEM Parti'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu, kararı iptal etmişti ve Zeydan, mazbatasını almıştı.