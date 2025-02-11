Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, yargılandığı Diyarbakır'da 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

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